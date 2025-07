Brutaler Angriff auf Lehrer in Wiblingen: Urteil aufgehoben, Fall kommt wieder vor Gericht

Im Fall der brutalen Attacke auf einen Lehrer der Sägefeldschule in Wiblingen hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil des Ulmer Landgerichts gegen einen 23-Jährigen aufgehoben. „Die Sache muss vor einer anderen Strafkammer als Schwurgericht des Landgerichts Ulm neu verhandelt werden“, wie der BGH am Dienstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann versuchten Totschlag vorgeworfen. Im vergangenen Dezember wurde er lediglich wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Gegen diese Entscheidung hatte der Verteidiger des Angeklagten Revision eingelegt. „Wegen Rechtsfehlern in der Beweiswürdigung“ ist das Urteil nun aufgehoben worden, so das BGH.

Auch die Staatsanwaltschaft hatte erst Rechtsmittel eingelegt. Weil aus ihrer Sicht aber keine Fehler gefunden wurden, wurde das Rechtsmittel wieder zurückgenommen. Da damit ausschließlich der Angeklagte Revision eingelegt hat, kann es in der erneuten Hauptverhandlung nicht zu einer Verschlechterung für den Angeklagten kommen. Möglich ist vielmehr auch ein Freispruch.

Landgericht Ulm: Angeklagter soll Täter an den Tatort gefahren haben

Nach den Feststellungen des Landgerichts schlug eine unbekannte Person am 26. Februar 2024 einem Lehrer in Ulm-Wiblingen mit einem Schlaggegenstand massiv auf den Kopf. Das Opfer erlitt hierdurch unter anderem mehrere Schädelfrakturen sowie Blutungen zwischen den Hirnhäuten. Der Lehrer wäre ohne sofortige medizinische Hilfe verstorben. Die Verletzungen führten langfristig zu deutlichen kognitiven und starken körperlichen Leistungsdefiziten sowie einer dauerhaft hundertprozentigen Erwerbsminderung.

Der 23-jährige Angeklagte mit seinen beiden Verteidigern beim Prozess vor dem Ulmer Landgericht. Nun kommt es zur erneuten Hauptverhandlung gegen ihn. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Der Angeklagte, der früher Schüler an der Wiblinger Schule war, soll den Täter zum Tatort gefahren und dort auf ihn gewartet haben, um ihm im Anschluss an die Tat die Flucht zu ermöglichen. Er soll dabei in Kenntnis und Billigung dessen gehandelt haben, dass die unbekannte Person dem Geschädigten zumindest „einfache“ Knochenbrüche mittels eines Schlaggegenstandes zuführen würde.

Kein Geständnis, keine Waffe im Fall des Angriffs auf den Lehrer der Sägefeldschule in Wiblingen

Ein Geständnis gab es nicht und auch die Waffe wurde nicht gefunden. Da dem Angeklagten die Tat nicht nachgewiesen werden konnte, doch handfeste Indizien vorlagen, dass er zur fraglichen Zeit am Tatort gewesen sein muss, deutete das Gericht seine Beteiligung um. Die Schwurgerichtskammer ist sich sicher, dass er mindestens den Täter an den Tatort gebracht hat. Mehr konnte das Gericht nicht sicher beweisen.

Auf der Suche nach dem Grund für den lebensgefährlichen Angriff wurde auch das Smartphone des Opfers untersucht und dabei stießen die Ermittler in passwortgeschützten Ordnern auf zahlreiche Fotos und Videos. Nach Namen oder Spitznamen sortiert, fanden sich dort kinderpornografische Inhalte. Die Staatsanwaltschaft führt ein separates Ermittlungsverfahren gegen den Lehrer wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen gilt der Mann aber als nicht verhandlungsfähig, das Verfahren wird daher auch nicht mehr weiter betrieben. Allerdings wird der Gesundheitszustand in regelmäßigen Abständen gutachterlich überprüft. Sollte er wieder verhandlungsfähig werden, wird das Verfahren wieder aufgenommen.