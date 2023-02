Brutaler Angriff auf Polizisten: Mutmaßliche Schläger sitzen in Haft

Jetzt ging es doch ganz schnell: Nach der Attacke auf einen 25-jährigen Polizisten am Kornhausplatz in Ulm konnten vier Tatverdächtige ermittelt werden.

Noch am Dienstag hatte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ulm mitgeteilt, es gebe keine Spur, die in Richtung eines Haftbefehls ginge. Doch schon am Mittwoch geben die Ermittler nach der brutalen Attacke auf einen 25 Jahre alten Polizisten vergangener Woche am Kornhausplatz in Ulm bekannt: Drei der vier mutmaßlichen Schläger befinden sich in Untersuchungshaft.

Wie damals berichtet, konnten die zunächst unbekannten Täter flüchten. Intensive Ermittlungen hätten nun aber auf die Spur der vier mutmaßlichen Angreifer geführt, darunter ein 13-jähriger Junge mit syrischer Staatsbürgerschaft.

Drei Männer sitzen nach Angriff auf Polizisten in Ulm in Haft

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte Haftbefehle gegen einen 18-jährigen jungen Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, gegen einen türkischen 23-Jährigen und einen 24 Jahre alten Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten - heimtückischen - Mordes.

Das gefrorene Blut klebt noch auf dem Pflasterstein: In der Nacht auf Mittwoch wurde offenbar ein Polizist am Kornhausplatz in Ulm verletzt. Foto: Oliver Helmstädter

Die Männer wurden vorläufig festgenommen und an diesem Mittwoch den zuständigen Haftrichterinnen beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Diese erließen jeweils die beantragten Haftbefehle. Die drei Beschuldigten befinden sich nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Das strafunmündige Kind, der 13-Jährige, wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an, heißt es.

Was bislang über den Polizisten-Angriff am Kornhausplatz in Ulm bekannt ist

Der Geschädigte befindet sich nach Angaben der Ermittlungsbehörden zwar noch immer in stationärer Behandlung, sei aber auf dem Weg der Genesung. Mit Schlägen und Tritten war er nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht auf vergangenen Mittwoch, 8. Februar, gegen 1.20 Uhr auf vier Männer aufmerksam geworden, die sich im Bereich des Kornhausplatzes wohl verdächtig verhielten. Was darunter zu verstehen ist, blieb bislang unklar.

Der 25-jährige Polizist, der privat und in Zivil, dort unterwegs war, verständigte daraufhin seine Kollegen. Doch noch bevor die Streifen eintrafen, wurde er massiv attackiert, obwohl er sich als Polizist zu erkennen gegeben haben soll. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Mehrere Operationen seien wohl notwendig, hatte es geheißen.

Brutale Attacke in Ulm: Wie kamen die Ermittler jetzt doch so schnell auf die Verdächtigen?

Wie es nun doch recht schnell zu dem Ergreifen jener Verdächtigen kam, dazu waren am Mittwochabend zunächst keine näheren Angaben zu erhalten. Weder ein Sprecher der Polizei noch der Staatsanwaltschaft Ulm waren zu erreichen. Ein direkter Augenzeuge der Tat war bislang nicht bekannt. Ein Zeuge soll beobachtet haben, wie die Gruppierung flüchtete. Neue Erkenntnisse hatte sich die Ermittlungsgruppe "Korn" nach eigenen Angaben unter anderem von der Untersuchung der Kleidung des Geschädigten sowie der Auswertung der Handydaten erhofft.

Das Entsetzen nach der Tat war und ist noch immer groß. Bei der Gewerkschaft der Polizei war von einem "weiteren Beispiel von Respektlosigkeit und Menschenverachtung" die Rede. Magier Florian Zimmermann lud als "Zeichen des Zusammenhalts" Einsatzkräfte in sein Magietheater ein.

Innenminister Strobl äußert sich zur Polizisten-Attacke in Ulm

Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl äußerte sich noch am Mittwochabend dazu: "Der Polizeibeamte hat sich in seiner Freizeit mutig und entschlossen für unsere Sicherheit eingesetzt und wurde völlig rücksichtslos und auf brutale Art und Weise attackiert und schwer verletzt", so der CDU-Politiker in einer Mitteilung. Strobl verurteile den Angriff aufs Schärfste. "Der Ermittlungserfolg des Polizeipräsidiums Ulm ist eine wichtige Sache: Wir gehen hart, entschlossen und konsequent gegen derart brutale Angriffe vor." (krom/AZ)