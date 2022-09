Bubble-Tea, Schiesser, Ernsting's Family: Das ist neu in den Sedelhöfen

Lokal Neben Tee gibt es bald auch günstige Kleidung für die ganze Familie in den Ulmer Sedelhöfen. Ein Unterwäscheladen mit Europarekord hat schon auf.

Während sich Filialisten normalerweise mit der Größe ihrer Filiale brüsten, ist das mit dem Laden des Unterwäschespezialisten Schiesser anders. Der bereits im August eröffnete Laden am Bahnhofsplatz 7 sei der kleinste in Europa, wie Projektentwickler DC Developments stolz mitteilt.