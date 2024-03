Ulm/Buch

"High Society" ist ihr Ziel: Sie wollen einen Cannabis Social Club gründen

Plus Kiffen ist ab Ostermontag legal. Doch Cannabis anbauen kann nicht jeder. Anbauvereinigungen sollen saubere Qualität und Kontrolle gewährleisten. Die Gründung einer solchen ist aber nicht einfach.

Von Michael Kroha

Adriano Holatz wurde deswegen schon verurteilt. Lukas Bosch konsumiert es eigentlich nicht. Und dennoch eint sie ein gemeinsames Ziel: Sie wollen einen "Cannabis Social Club" (CSC) gründen. Jene Anbauvereinigungen sind dieser Tage in aller Munde, schließlich steht am Ostermontag (1. April) der erste Schritt der teilweisen Cannabis-Legalisierung in Deutschland an. Zwar spielen derzeit viele mit dem Gedanken, eine Gemeinschaft zum Gras-Anbau aufbauen zu wollen. Denn nicht jeder weiß, wie das geht. Doch in Kiffer-Kreisen hat sich längst herumgesprochen, dass nur ein Bruchteil es schaffen wird, einen Verein auf die Beine zu stellen. Zu hoch sind die Hürden. Holatz und Bosch aber sehen sich bestens vorbereitet. 50 Interessierte für ihre geplante "High Society Donau Iller" gibt es bereits.

Holatz ist 34 Jahre alt und einer von etwa 610 Einwohnern in Buch-Gannertshofen. Als Jugendlicher im Alter von 16 oder 17 Jahren kam er "im Dorf" zum ersten Mal in Kontakt mit der Droge. Jemand hatte "Rauschgift aus der Stadt dabei", erzählt er und lacht. Weil ihm als Student das Geld zum Kauf fehlte, fing er an selbst "professionell" anzubauen. 36 Pflanzen zog er im Keller der Geschäftsstelle seiner Eltern groß. Die besitzen eine Immobilienfirma und wussten nichts davon. Bis 2013 die Polizei samt SEK den Sohnemann mit vier Autos einkesselten und die Plantage hops gehen ließen. Holatz' "Lieblingsszene" damals: Ein Polizist prüft den Stoff und sagt: "Ich mache den Job schon so lange, aber ich habe selten so gute Pflanzen gesehen." "Ein Kompliment an falscher Stelle", scherzt Holatz heute.

