Buchhändler Thalia zieht in die Ulmer Innenstadt – schließt jetzt Esprit?

Durch das Aus für das Blautal-Center bekommt Hugendubel in der Ulmer Innenstadt einen neuen Konkurrenten. Und ein bekanntes Modelabel müsste dann weichen.

Die Thalia Buchhandlung Ulm wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 in ein neues Ladenlokal umziehen und voraussichtlich im Oktober in zentraler Innenstadtlage neu eröffnen – die seit 1997 von Thalia betriebene Fläche im Blautal-Center wird aufgrund der geplanten Schließung des Einkaufszentrums aufgegeben.

Thalia kommt, geht Esprit aus Ulm

Letzter Verkaufstag wird laut einer Mitteilung von Thalia voraussichtlich Mitte September sein. Zukünftig wird das Hagener Buchhandelsunternehmen im Ladenlokal Hirschstraße 14, in der Fußgängerzone unweit des Ulmer Wochenmarktes am Münsterplatz gelegen, auf 1360 Quadratmetern Verkaufsfläche verkaufen. Hier ist momentan noch die Modemarke Esprit untergebracht. Der internationale Konzern mit Sitz auf Bermuda und operativen Hauptzentralen in Hongkong und Ratingen (Nordrhein-Westfalen) hatte bereits seinen Rückzug angekündigt, diesen dann aber widerrufen.

"Die anstehende Schließung des Blautal-Centers hat uns keine andere Wahl gelassen, schließlich möchten wir auch weiterhin für unsere langjährige Kundschaft in Ulm präsent sein", so Thalia Vertriebsdirektor Michael Wetzel: "Daher sind wir sehr froh, nach langer Suche in der Hirschstraße eine neue Heimat für unsere Buchhandlung gefunden zu haben und damit in die direkte Nachbarschaft unseres früheren Standortes zurückzukehren, den wir 2015 aus mietvertraglichen Gründen mit großem Bedauern schließen mussten."

Es gibt Thalia bereits mit einer Filiale in der Glacis-Galerie

Alle Mitarbeitenden der bestehenden Buchhandlung werden auch zukünftig weiterbeschäftigt und in der Folge mit an den neuen Standort wechseln. Das bereits bekannte Team bleibe daher ebenso erhalten wie das klassische Buch-Vollsortiment sowie Deko- und Geschenkartikel. Zukünftig erwarte die Kundinnen und Kunden zudem eine vergrößerte Auswahl an Spielen und Spielwaren im erweiterten Familienbereich der neuen Buchhandlung. In der Neu-Ulmer Glacis-Galerie hat Thalia bereits eine Filiale. (AZ/heo)