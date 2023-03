Bürgermeister Bendel findet Kita-Streiks in Ulm unverhältnismäßig

Stadt appelliert an Tarifvertragsparteien, sich bald zu einigen. Streikaufrufen für Kitas entbehrten aufgrund erfolgter Lohnsteigerungen jeder Grundlage.

Für den heutigen Mittwoch, 8. März, hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der städtischen Kindertagesstätten Ulm zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Bestreikt wurden alle 33 Einrichtungen der Stadt; betroffen waren rund 1700 Kindergartenkinder.

An dem ganztägigen Warnstreik beteiligten sich nahezu alle 360 städtischen Erzieherinnen und Erzieher. Die Einrichtungen blieben deshalb geschlossen.

Erster Bürgermeister Martin Bendel betonte, dass er Warnstreiks zum jetzigen Zeitpunkt für unverhältnismäßig hält. Sie spiegelten auch nicht den Verhandlungsverlauf wider, denn die Tarifpartner befänden sich nach wie vor im ursprünglich vereinbarten Zeitplan. "Die Tarifpartner wären gut beraten, das Ergebnis der dritten Verhandlungsrunde, die am 27. März in Potsdam beginnt, abzuwarten. Niemandem kann in der jetzigen Situation an einem langen Arbeitskampf gelegen sein. Die Streiks gehen zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger, sie sind fahrlässig und verspielen Vertrauen", sagte Bendel.

Kritik an Verdi von der Stadt Ulm

Er appellierte eindringlich an die Tarifvertragsparteien, in der nächsten Verhandlungsrunde Ende März einen Vertragsabschluss zu erzielen, "damit uns eine weitere Eskalation dieses Tarifkonflikts erspart bleibt".

Aus Sicht des Ulmer Finanzbürgermeisters überfordert Verdi mit seiner Lohnforderung die finanzielle Leistungsfähigkeit der meisten Städte. "Jeder Prozentpunkt mehr im Tarifabschluss bedeutet für eine Stadt wie Ulm um eine Million Euro höhere Personalausgaben." Allein für die reinen Personalausgaben in den Kitas wendet die Stadt jährlich circa 20 Millionen Euro auf.

Der Argumentation auf Gewerkschaftsseite, im aktuell vorliegenden Arbeitgeberangebot von real gut fünf Prozent komme eine geringe Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten zum Ausdruck, widersprach Bendel: "Wir wissen, was unsere Beschäftigten im Bereich Erziehung und Betreuung täglich leisten und wie wichtig und verantwortungsvoll ihre Arbeit ist." Die Gleichsetzung von Lohnsteigerung und Wertschätzung "klingt gut, sagt konkret aber nichts aus".

Er widerspricht auch der Berechnung von Verdi zur Höhe des Arbeitgeberangebots: Aus Sicht der Arbeitgeber ergibt sich aus der angebotenen Lohnerhöhung aufgrund von Einmalzahlungen für die Laufzeit ein Plus von zwölf Prozent.

So gehen die Streiks in Ulm weiter

Kritik übte er auch an der Entscheidung, Kitas zu bestreiken, und verwies darauf, dass seit 2009 die Verdienste von Erzieherinnen und Erziehern um bis zu 66 Prozent gestiegen seien, also mehr als doppelt so stark wie im übrigen kommunalen öffentlichen Dienst. "Die Streikaufrufe insbesondere für diesen Bereich entbehren somit jeder Grundlage.“ Der Verband der Kommunalen Arbeitgeber VKA hatte erst im Mai 2022 mit der Gewerkschaft Verdi in einer "Sonderrunde" für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst einen eigenen Tarifabschluss vereinbart. "Dass nun ausgerechnet -nach weniger als einem Jahr- wieder Kitas bestreikt werden, ist überhaupt nicht nachvollziehbar.“

Verdi hat weitere Warnstreiks für Ulm angekündigt: Am Donnerstag legen die Beschäftigten der Bürgerdienste die Arbeit nieder, am Freitag werden die Entsorgungsbetriebe EBU bestreikt. (AZ)