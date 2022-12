Ulm

12:00 Uhr

Buhrufe der Begeisterung für Danko Jones: So war das Konzert im Roxy

Plus Danko Jones, Kopf der gleichnamigen Band, ist bekannt für Selbstironie. Die zeigt er auch im Roxy in Ulm, wo das Rocktrio Musik fast ohne Atempause liefert.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Die Buhrufe sind laut, dann werden sie noch lauter. Danko Jones will es so. "Lauter!", ruft er. Und wieder: "Lauter!" Zwei Lieder haben die drei Rocker aus Kanada gespielt, da beginnt der gleichnamige Kopf der Band, sich selbst zu beschimpfen: Wie kann es sein, dass Danko Jones noch nie hier gespielt haben, in Ulm, im Roxy? "Ich will, dass ihr Danko Jones ausbuht!", verlangt er. Das Publikum macht mit. Noch lauter aber sind die Danko-Jones-Rufe der Fans.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen