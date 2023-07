Bundesverkehrsminister - "Fridays For Future" protestiert

Umweltschützende aus Ulm/Neu-Ulm rufen zu Kundgebung auf dem Ulmer Münsterplatz auf. Anlass hierfür ist der Besuch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

Die Demonstration beginnt am Dienstag, 18. Juli, um 18 Uhr auf dem Ulmer Münsterplatz. Nach Reden von “ Fridays For Future”, “Jugend-Aktiv in Ulm” und der “Letzten Generation” sowie einem "Die-In", “Dancing For Climate” und einer spielerischen Verkehrswende auf Fahrrädern und Bobbycars, endet die Kundgebung gegen 19:30 auf dem Münsterplatz.

Demo in Ulm unter dem Motto "#Verkehr(t)sMinister"

Die Demo steht unter dem Hashtag "#Verkehr(t)sMinister" und weist auf die Dringlichkeit der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor hin. "Die Verkehrswende ist ein wichtiger Baustein zur Einhaltung der 1.5°-Grenze und bringt nebenbei noch viele weitere Vorteile mit sich, wie beispielsweise weniger Lärm und bessere Luft in Ballungsräumen.”, sagt "Fridays For Future"-Mitglied Helena Miller. (AZ)