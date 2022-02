Ulm

Bundeswehr und Nato: Neuer Befehlshaber für die Ulmer Kommandos

Alexander Sollfrank beim Tag der Bundeswehr 2018 in Dresden. Mitte März wird der Offizier Befehlshaber in Ulm.

Plus Das Ulmer Nato-Kommando erlebt mit dem Ukraine-Krieg seine erste harte Aufgabe - und bekommt einen neuen Chef. Wer ist der Mann, der auch das Multinationale Kommando führen wird?

Von Sebastian Mayr

Seit September 2021 ist das Ulmer Nato-Kommando JSEC einsatzfähig, nun ist es aktiviert und dürfte dafür verantwortlich sein, Soldatinnen und Soldaten angesichts des Kriegs in der Ukraine an die Ostflanke des Nato-Gebiets zu bringen. Die Allianz will auf diese Weise ihre Mitgliedsstaaten schützen. Eine offizielle Auskunft gibt es dazu nicht, dafür ist ein Name offiziell geworden: Mitten in der Krise bekommen die in Ulm stationierten Kommandos einen neuen Befehlshaber.

