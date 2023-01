Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm hat einen neuen obersten Chirurgen

Plus Unter Benedikt Friemert wurde die Chirurgie am Bwk massiv ausgebaut, ein Spagat war zu schaffen. Der neue Mann kennt das Haus gut.

Dreizehn Jahre lang war Professor Dr. Benedikt Friemert oberster Unfallchirurg am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus, nun wird ein langjähriger Kollege sein Nachfolger. In seiner Zeit als klinischer Direktor wurde die Chirurgie massiv ausgebaut, das Bwk musste einen Spagat schaffen. Eine strategische Aufgabe hatte der Oberstarzt schon zuvor übernommen.