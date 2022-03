Ulm

vor 30 Min.

Bundesweites Pilotprojekt: Was die elektronische Strafakte bewirken soll

Plus 50.000 Blatt am Tag könnten allein bei der Ulmer Polizei wegfallen. Dort und in der Justiz wird ein neues System getestet. Doch es geht um mehr als nur Papier.

Von Sebastian Mayr

Manchmal sind Akten so umfangreich, dass sie nicht mehr getragen werden können, sondern mit einem Wagen transportiert werden müssen. Thomas Strobl erinnert sich aus seiner Zeit als Anwalt an Unterlagen mit vielen 100.000 Seiten Papier. Das soll künftig Geschichte sein. Das Land Baden-Württemberg testet seit Mitte Januar die elektronische Strafakte, die Verfahren beschleunigen und dezimeterhohe Aktenstapel überflüssig machen soll. Innenminister Strobl und Justizministerin Marion Gentges bezeichnen das bundesweit einmalige Projekt als "Weg zum Erfolg" und als "Meilenstein". Strobl sieht sogar einen Zusammenhang mit der Sicherheitslage im Land.

