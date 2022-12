Ulm

17:52 Uhr

Burgwandler: Eine App führt durch die Wilhelmsburg

Plus In zwei verschiedenen Rundgängen tauchen Besucherinnen und Besucher in die Geschichte der Wilhelmsburg ein. Die App kämpft noch mit Kinderkrankheiten.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Willi heißt der Bär, der Kindern und Jugendlichen die wechselhafte Geschichte der Wilhelmsburg näher bringen soll. Mit der neuen App "Burgwandler" können Besucherinnen und Besucher das historische Gemäuer über Ulm nun auf eigene Faust erkunden. Beim offiziellen Launch hakt die Technik allerdings noch etwas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen