Bus macht Vollbremsung am Ulmer Hauptbahnhof: Mehrere Fahrgäste verletzt

Nach dem Unfall in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs sucht die Polizei nun Zeugen. Vor allem Personen, die sich im Bus befanden.

Weil ein Linienbus am Dienstagnachmittag am Ulmer Hauptbahnhof eine Vollbremsung machte, wurden mehrere Fahrgäste leicht verletzt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, werden nun Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bus gegen 16.10 Uhr von der Haltestelle Hauptbahnhof in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Weil ein 51-Jähriger wohl das Rotlicht einer Ampel missachtete, habe der 59-jährige Busfahrer stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Autofahrer bemerkte die Vollbremsung, hielt an und sprach noch mit dem Busfahrer. Anschließend stieg er wieder in sein Auto und fuhr davon.

Mehrere Fahrgäste stürzten und erlitten Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat nun die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Bei ihren Ermittlungen bittet die Verkehrspolizei um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere Fahrgäste, die sich zur Unfallzeit im Bus befanden und möglicherweise verletzt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/9630-320 bei der Polizei zu melden. (AZ)