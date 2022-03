Busse voller Spenden für die Ukraine: Hilfsgüter türmen sich vor dem Ulmer Münster

Hunderte Tüten mit Hilfsgütern stapeln sich vor dem Ulmer Münster. Mit vier Bussen sollen sie jetzt an die Grenze zur Ukraine gebracht werden, um auf dem Rückweg Geflüchteten zu helfen.

In Ulm haben am Dienstag wieder Dutzende Menschen Hilfsgüter für Geflüchtete aus der Ukraine in Busse geladen. Hunderte Tüten mit Kleidung, Toilettenartikeln und Decken stapelten sich vor dem Eingang des Ulmer Münsters und auf dem Münsterplatz.

Mit vier Bussen sollen die Hilfsgüter an die Grenze zur Ukraine in die Slowakei gebracht werden, wie die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (SPD) am Dienstag in Ulm sagte. Auf dem Rückweg sei geplant, mit den Bussen Geflüchtete aus der Ukraine nach Ulm zu bringen. Derzeit würden von Helferinnen und Helfern an der Grenze zur Ukraine Listen erstellt mit Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, sagte Mattheis, die die Hilfsaktion initiiert hatte.

Vor dem Ulmer Münster stapeln sich Hilfsgüter für Geflüchtete aus der Ukraine. Helfer luden die Hilfsgüter in Busse, die an die Grenze zur Ukraine in der Slowakei fahren sollten. Foto: Sebastian Schlenker, dpa

Der Dekan der Münstergemeinde, Ernst-Wilhelm Gohl, zeigte sich erfreut von der großen Hilfsbereitschaft. Wie berichtet, hatten sich bereits am Montag nach dem Aufruf für Spenden von Hilfsgütern Dutzende Tüten vor dem Ulmer Münster aufgetürmt. Auch in der Kirche wurden zahlreiche Sachspenden gesammelt.





Vor dem Ulmer Münster stapeln sich Hilfsgüter für Geflüchtete aus der Ukraine. Freiwillige Helfer luden die Hilfsgüter in Busse. Foto: Sebastian Schlenker, dpa

Für Aschermittwoch ist auf dem Münsterplatz ein Friedensgebet samt einer anschließenden Kundgebung und einer Mahnwache geplant. Der höchste Kirchturm der Welt soll zudem in Blau und Gelb, den Landesfarben der Ukraine, angestrahlt werden. (dpa/AZ)

