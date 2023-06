Ulm

Calexico im Ulmer Zelt: Die vielleicht coolsten Best Ager der Welt

Plus Calexico feiern im Ulmer Zelt ihr altes Meisterwerk "Feast of Wire". Die Band aus Kalifornien zeigt dabei, dass sie nichts von ihrer Faszination eingebüßt hat.

Von Florian Lang

Ein leichter Hauch von Ungeduld wehte schließlich doch durch das Ulmer Zelt am Samstagabend. Liedermacher Brian Lopez, als Gitarrist derzeit mit Calexico auf Deutschlandtour, hatte als Überraschungssupport mit seinem düster-melodischen Wüsten-Indie noch ein wenig Wartezeit überbrückt, doch nach einer weiteren halben Stunde begann das Publikum fordernd nach Joey Burns und Co. zu rufen und zu pfeifen. Es sollte die einzige Starallüre der Altmeister von Calexico bleiben, die dann zwei Stunden lang mehr als großzügigen Schadensersatz leisteten.

Calexico feiern das Jubiläum ihres Albums "Feast of Wire" im Ulmer Zelt

Die Band ist derzeit auf Welttournee, um das 20. Jubiläum ihres Albums "Feast of Wire" zu feiern. Es gilt als eines ihrer Meisterwerke und ist mit seinen vielseitigen, atmosphärischen Klangwelten mindestens so gut gealtert wie die Musiker selbst. Joey Burns sieht zwar mittlerweile aus, als würde er die Steuererklärungen der anderen Bandmitglieder machen, ist auf der Bühne jedoch cool wie eh und je, als schicke er sich an, die Ehre älterer, weißer Männer alleine zu retten. Gegen Ende plauderte er gut gelaunt mit dem Publikum, sang teils auf Deutsch, erzählte Anekdoten von früheren Auftritten hierzulande und begrüßte bekannte Gesichter. Das größtenteils mitgealterte Publikum blickte selig zur Bühne, Calexico, so schien es, war zu Gast bei Freunden.

