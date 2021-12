Ulm

vor 46 Min.

Campus statt Büroturm? Neue Idee für umstrittenen Neubau an der Donau

So soll der Neubau der Großkanzlei Schneider Geiwitz & Partner SGP im Gleisdreieck am Ulmer Donauufer aussehen.

Plus Eine Gruppe aus der Bildungs- und Kulturszene findet: Das Gleisdreieck an der Donau ist zu prominent für Büros. Die Stadt Ulm steht deutlich in der Kritik.

Von Sebastian Mayr

Am Mittwoch, 15. Dezember, soll der Ulmer Gemeinderat darüber entscheiden, ob die für Insolvenzverfahren bekannte Wirtschaftskanzlei Schneider Geiwitz & Partner (SGP) am Donauufer ihren neuen Firmensitz errichten darf. Zuletzt gab es im Bauausschuss eine knappe Mehrheit für das Vorhaben. Dennoch glaubt eine Interessengruppe daran, dass der Beschluss anders ausfallen wird. Ihre Überzeugung speist sie vor allem aus einem Punkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

