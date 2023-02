Ulm

09:04 Uhr

Der Mann, der die Schwörmontagsparty in die Ulmer Innenstadt holte

The Who auf dem Ulmer Münsterplatz im Jahr 2006: Mit 13.500 Besuchern und Besucherinnen bis heute ein Rekord.

Plus Seit genau 20 Jahren gibt es Radio Donau3FM. Der Macher dahinter ist Carlheinz Gern, ein Mann, der rund um den Schwörmontag den Münsterplatz als Konzertbühne erfand.

Von Oliver Helmstädter

Radio Donau3FM ist der einzige Radiosender in Deutschlands, der in zwei Ländern eine Lizenz hat. Wie kam das?



Gern: Vor 20 Jahren wurde die Lizenz von Radio Donau 1 nicht verlängert. Damals war unter anderem die Neu-Ulmer Zeitung beteiligt. Es wurde eine Verwaltungsvereinbarung der beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg für eine neue, länderübergreifende Lizenz, die auch die Kreise Neu-Ulm und Günzburg beinhaltet. Es drohte nämlich ein Doppelmonopol, weil Zeitungsverlage der Region sowohl Zeitungen herausgaben als auch Radio machten. Deswegen wurde die Lizenz neu ausgeschrieben. So entstand Donau3FM mit den neuen Gesellschaftern Burda und Studio Gong.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

