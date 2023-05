Ulm

17:30 Uhr

Chanson bewegt die Herzen und Beine im Ulmer Zelt

Französischer Chanson im Ulmer Zelt: Die Band Une Touche d'Optimisme verbreitetet Optimismus und gute Laune in der Au.

Plus "Une Touche D'Optimisme" sorgte für Sommerstimmung und Urlaubsflair - mit gehaltvoll getexten Chansons. Und wie der Bandname schon vermuten lässt, versprühen sie Optimismus.

Von Florian L. Arnold Artikel anhören Shape

Die 2004 gegründete Band "Une Touche D'Optimisme" (deutsch in etwa "Eine Prise Optimismus") aus dem Montpellier brachte französischen Schwung ins Ulmer Zelt. Mühelos und von der ersten Note an kommt Stimmung auf mit Evan Braci und Clément Guytou, der eine ist Autor, der andere Komponist. Den Namen der Band gab es sogar, bevor die Band offiziell gegründet war – weil ein Freund nach einem Künstlernamen suchte, einem "lustigen nichtlustigen Namen“.

Guytou, der sich um die Kompositionen kümmert und das E-Piano spielt und Sänger Evan kennen sich seit dem Gymnasium. Außerdem dabei: Kévin Braci (Gitarre, Komposition), Benjamin Belaych (Drums), Luc Hernandez (Bass), Camille Garzone (Klarinette) und Emmanuelle Guy (Gesang). Auch Corona und die Lockdowns konnten die Produktivität der Band nicht dämpfen, mit "D'aussi loin que je me me souvienne" brachten sie mitten in der Krise das fünfte Album heraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen