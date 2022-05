"Chaos" am Hauptbahnhof: Weichen-Störung sorgt aktuell für Zugausfälle

Rund um Ulm kommt es im Regional- und Fernverkehr zu erheblichen Behinderungen. Ein Ersatzverkehr ist zum Teil eingerichtet. Reisende berichten von "Chaos".

Am Ulmer Hauptbahnhof kommt es derzeit wegen einer Störung an einer Weiche zu erheblichen Verzögerungen und Zugausfällen. Das berichtet die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Schienenersatzverkehr sei in Planung, teilweise auch schon eingerichtet. Wie lange die Beeinträchtigungen anhalten, ist unklar.

Laut Bahn sind seit Freitagmittag keine Zugfahrten von Ulm in Richtung Aalen und Stuttgart möglich. Ein Bus soll nun Fahrgäste in Westerstetten (Alb-Donau-Kreis) abholen und nach Ulm bringen.

Störung am Hauptbahnhof Ulm: Auch Fernverkehr zwischen Stuttgart und Augsburg betroffen

Von der Störung betroffen ist offensichtlich auch der Fernverkehr. Züge zwischen Stuttgart, Ulm und Augsburg würden sich laut Bahn ebenfalls verspäten oder würden gar umgeleitet. Die Fernverkehr-Halte auf der Strecke zwischen Stuttgart und Augsburg in Plochingen, Geislingen sowie Ulm und Günzburg können entfallen, heißt es.

Twitter-Nutzer berichten derweil gar von "Chaos" am Ulmer Hauptbahnhof. Vor den Service-Stellen sollen sich lange Schlangen bilden. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald uns weitere Informationen vorliegen.