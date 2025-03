Chor Klangreich in Ulm: Die ergreifende Suche nach der Melodie der Erde

Wenn der Konzertchor „Klangreich“ auftritt, ist dies fürs Publikum immer wieder ein besonderes Erlebnis. So auch am Sonntagabend im voll besetzten Ulmer Stadthaussaal beim Konzert „Erde, dein Lied“. Das Besondere lag an diesem Abend am Aufführungsort, am Mitwirken eines Kammerorchesters, dem zeitweiligen Singen und Musizieren im Treppenhaus des Bürgerhauses und natürlich am sehr anspruchsvollen, über zwei Stunden dauernden Programm. Schon zwischendrin, aber vor allem am Ende des Konzerts gab es vom Publikum anhaltenden, stürmischen Applaus.

