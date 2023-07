Christa Ranz-Hirt und Götz Hartung erhalten die Ulmer Bürgermedaille

Ein vielfältig engagierter Mann und Frau, die als Gesicht einer bedeutenden Selbsthilfegruppe gilt, sind mit der Medaille der Stadt Ulm ausgezeichnet worden.

Seit knapp 60 Jahren verleihen Gemeinderat und Oberbürgermeister am Schwörmontag die Medaille der Stadt Ulm an Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft verdient gemacht und das Ansehen der Stadt gemehrt haben. In diesem Jahr werden mit Götz Hartung und Christa Ranz-Hirt eine vielfältig engagierte Persönlichkeit der Stadtgeschichte und die Gründerin der Ulmer Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs gewürdigt. Das zeichnet den Preisträger und die Preisträgerin aus.

Götz Hartung (rechts) mit Oberbürgermeister Gunter Czisch (zweiter von links) sowie Wilhelm und Else Bayer bei der Verleihung des Ulmer Bands 2017. Foto: Andreas Brücken (Archivbild)

Götz Hartung, bis 2004 vier Amtszeiten lang Kultur- und Sozialbürgermeister der Stadt, engagierte sich jahrzehntelang ehrenamtlich unter anderem beim Deutschen Roten Kreuz, dem Deutschen Bühnenverein, der Abendrealschule, der Ulmer Volkshochschule, der Stadtkapelle Ulm, in verschiedenen Stiftungen und in weiteren zahlreichen Institutionen und Organisationen. Auf der Urkunde der Bürgermedaille wird er dafür gewürdigt, dass er mit Weitblick, Herzblut und Verantwortungsbewusstsein die vielfältige Schul- und Sportlandschaft sowie die kulturelle Entwicklung Ulms maßgeblich geprägt und den sozialen Zusammenhalt sowie den Dialog mit der Bürgerschaft vorangetrieben habe.

Christa Ranz-Hirt bei der Eröffnung der Ulmer Tagesklinik für Krebspatienten 2015. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Die ehemalige Lehrerin und Musikpädagogin Christa Ranz-Hirt hat die Ulmer Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs gegründet, sie war deren Gesicht und Leiterin. Zwei Jahrzehnte lang brachte sie sich als Kontaktperson für Betroffene und Angehörige ein. Auf der Urkunde der Bürgermedaille wird hervorgehoben, dass sie sich einfühlsam um Ängste, Nöte und Wünsche der Patientinnen gekümmert und als geschätzte Kooperationspartnerin im engen Kontakt mit der Universitätsfrauenklinik und den therapeutischen Einrichtungen gestanden habe.

1964 beschloss der Ulmer Gemeinderat, Frauen und Männern, die sich um das politische, kulturelle, religiöse, wirtschaftliche, soziale oder gesellschaftliche Leben der Stadt in besonderer Weise verdient gemacht oder durch ihr geistiges oder künstlerisches Werk das Ansehen der Stadt gemehrt haben, eine Medaille der Stadt Ulm zu verleihen, auch "Bürgermedaille" genannt. Sie wird alle zwei Jahre im Wechsel mit Wissenschaftspreis der Stadt Ulm verliehen. Mit diesem waren im Vorjahr Professor Klaus Dietmayer und Dr. Michael Buchholz von der Uni Ulm sowie Professor Felix Capanni von der Technischen Hochschule Ulm ausgezeichnet worden. Die Uni-Ingenieure beschäftigen sich mit automatisiertem und vernetztem Fahren haben Ulm als Standort für das automatisierte Fahren weit über die Landesgrenzen hinaus sichtbar gemacht. Der THU-Wissenschaftler forscht auf dem Gebiet der Technischen Orthopädie.

Die Medaille der Stadt Ulm hatten vor zwei Jahren Ann Dorzback, die 1939 mit ihrer Familie vor den Nazis aus Ulm geflohen war und sich für die Versöhnung einsetzt, sowie Otto Künzel erhalten, der sich um die Erinnerung an Ulmer Technikgeschichte verdient gemacht hat.