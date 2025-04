Zimtschneckenkette Cinnamood eröffnet Filiale in den Ulmer Sedelhöfen

„Cinnamood - Comming Soon“. Diese Info prangt in großen Lettern an einem Schaufenster an den Sedelhöfen. An Ulms neuer Premiumlage sollen bald hippe Schnecken über die Ladentheke gehen.

Nicht nur in Ulm, überall eröffnen neue Cinnamood-Filialen

Die Kette Cinnamood ist auf Erfolgskurs. Neue Filialen sprießen in deutschen Innenstädten regelrecht aus dem Boden. Das Unternehmen, gegründet 2022, beschäftigt heute eigenen Angaben zufolge mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Erste Läden haben bereits im Ausland eröffnet, etwa in Wien, Luxembourg und Basel.

Das Erfolgsrezept von Cinnamood: Zimtschnecken in neuen Geschmacksrichtungen. Bei der Kette werden die Hefeteigteilchen mit süßen Cremes, Früchten und mehr getoppt. So entstehen kalorienhaltige Leckerbissen, die sich auf Social Media bestens in Szene setzen lassen.

Freitag ist in Neu-Ulm Zimtschneckentag

Damit knüpft Cinnamood an ein Trendthema in der Foodbranche an. Denn seit Jahren boomen Zimtschnecken. In ihrer puren Form oder schon mit Abwandlungen stehen sie auch in vielen Ulmer und Neu-Ulmer Cafés auf der Karte. Bei „Deins und Meins“ in der Ludwigstraße ist zum Beispiel schon jetzt jeden Freitag Zimtschneckentag.

Cooming Soon: Cinnamood kündigt baldigen Eröffnungstermin in Ulm an. Foto: Alexander Kaya

In Ulm wird Cinnamood seine Filiale in den Sedelhöfen eröffnen. Neben dem Bekleidungsgeschäft Snipes ist das Schaufenster schon im Design von Cinnamood gestaltet. Nur auf einen Veröffentlichungstermin müssen die hiesigen Schneckenfans noch warten - und davon gibt es viele. Schon mehr als 2500 Menschen folgen „Cinnamood Ulm“ auf Instagram, lange bevor hier überhaupt eine Schnecke aus dem Ofen gekommen ist.