Circus Krone bringt Raubtiere mit: Der in Ulm mit den Löwen tanzt

Plus Der Circus Krone kommt über Ostern nach Ulm. Das Zelt steht, die Tiere fehlen noch. Der Raubtierdompteur Martin Lacey redet über das drohende Ende seiner Kunst.

Der Brite Martin Lacey würde gerne Ulms OB Gunter Czisch sowie den gesamten Ulmer Gemeinderat im Zirkuszelt begrüßen, wenn Zirkus Krone am kommenden Samstag, 8. April, Premiere feiert. Er würde die Männer und Frauen bitten, genau auf die Tiere zu achten, auf ihre Gestik und ihre Bewegungen. Hier sei keine Spur von Einschüchterung zu erkennen, sondern nur Natürlichkeit. Er würde darauf hinweisen, dass Tiger und Löwen nicht durch einen Tunnel die Manege betreten, sondern ganz freiwillig. Als "meine Babys" bezeichnet er die Tiere, er lebe mit ihnen wie mit einer Familie. "Den Tieren geht es sehr, sehr gut", sagt er mit seinem charmanten britischen Akzent. Doch die Stadt Ulm hat ein "Wildtierverbot" erlassen, gegen das Circus Krone erfolgreich klagte.

3000 Plätze hat das Zelt von Zirkus Krone, das auf dem Volksfestplatz in Ulm in der Friedrichsau steht.

"Das ist schade", sagt Lacey, der beim Zirkusfestival von Monte Carlo als einziger Dompteur der Welt die beiden höchsten Auszeichnungen erhielt. Als "Dompteur" bezeichnet er sich nicht gerne, vielmehr als "Tierversteher", das sei ein Talent, das er habe. Wenn die Tiere nicht gerne bei Lacey wären, könnte er nicht zweimal täglich eine Aufführung auf die Beine stellen. Wenn Kritiker und Kritikerinnen seine Aufführungen sehen, wäre die Reaktion absehbar: Jeder würde spüren, dass es die Tiere gut hätten. Der Dialog mit Tierschützern könne durchaus fruchtbar sein. Lacey betont, dass er nicht die Hand ins Feuer für alle Tierhalter in Zirkusse legen könne. "Ich kann nur sicher sagen, dass es den Tieren bei Zirkus Krone sehr gut geht." Der vermeintliche Stress der Tiere sei sogar wissenschaftlich untersucht worden. Mit einer radikalen Minderheit, die Zirkus-Krone-Plakate beschmieren, oft Unwahrheiten verbreiten und längst keine andere Meinung als ihre eigene ertragen würden, sei jedoch kaum Dialog möglich.