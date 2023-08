Cleveres Kraut: Ein Mauerblümchen mit Strategie

Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: das Zimbelkraut.

Am Anfang des Ernährungsprocederes jeder Pflanze steht die Lichtaufnahme. Die einen streben nach dem Platz an der Sonne, die anderen sind auch mit den Schattenseiten gut bedient, aber ein bisschen was brauchen sie alle.

Nun kann man sich als ortsgebundenes Wesen vorstellbar schlecht in eine Schlange einreihen, wo jeder mal die Blätter ausstrecken darf, wie Schüler in der Mensa ihre Teller. Pflanzen regeln den Zugang zum Licht ganz anders, nämlich vierdimensional, durch Nutzung von Raum und Zeit.

Die allesamt kleinen Frühblüher sind frühzeitig im Jahr aktiv, wenn es noch keine geschlossene Laubschicht gibt. Die Herbstzeitlose dagegen legt erst im Spätjahr los, wenn die Konkurrenz sich schon auf den Winter vorbereitet. Und Bäume? Die investieren ganz viel Energie in Stützgewebe, sodass sie alle überragen können.

Es gibt aber auch Strategen unter den Pflanzen, die nach der Devise "Warum nicht beides?" leben. Wenig Stützgewebe und trotzdem ein gesicherter Platz oberhalb der Krautvegetation! Diese nutzen sparsam bereits bestehende Strukturen. Die Waldrebe etwa ist als Liane unterwegs, wächst an Busch und Baum empor und klaut ihnen Licht.

Das Zimbelkraut wächst auch an der Ulmer Stadtmauer

Wieder andere besiedeln leblose Strukturen wie Mauern. Das Zimbelkraut ist an den Ulmer Stadtmauern leicht zu entdecken. Es hat violette Blüten, die denen des Löwenmäulchens ähneln. Um sich an diesen Stellen zu halten, wächst es allerdings zeitweilig vom Licht weg, ist also antiphototrop: Manche Samen verbleiben nämlich am Fruchtstil. Dieser wächst nun in die Dunkelheit hinein, um schattige Mauernischen zu detektieren, wo der Samen dann ideale Halt- und Keimbedingungen hat.

Das Zimbelkraut lebt somit ganz verblümt vor, dass es lohnt, kurzfristige wie langfristige Ziele zu verfolgen, die sich extrem unterscheiden können. Davon, kurzfristig einen Schritt in die untypische Richtung zu wagen, um langfristig erfolgreich zu sein, könnte sich mitunter die Politik ruhig etwas abgucken.