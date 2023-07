Club Eden vor dem Aus: Das wollen die Ulmer OB-Kandidaten jetzt tun

Von Oliver Helmstädter - 18:15 Uhr Artikel anhören Shape

Das bedrohte Eden in Ulm steht für Kultur der anderen Art. Wir haben die Kandidaten um das Oberbürgermeisteramt gefragt, wie sie zum Streit um den angeblichen Lärm stehen.

Das mit dem Rotlicht im Eden ist längst Vergangenheit: Mit dem Abzug der US-Soldaten in den frühen 1990er-Jahren verlagerte sich das Milieu in die Blaubeurer Straße. So richtig ruhig wurde es hier an der Karlstraße aber nie. Auch nicht, als ein angesagter Club in die Oststadt zog. Doch der steht jetzt wegen eines Streits um Lärm vor dem Aus. Zu laut? Wir haben die OB-Kandidierenden nach ihren Meinungen gefragt.

Der Ulmer Club Eden sucht bereits per Banner einen Nachmieter. Foto: Oliver Helmstädter

Das sagt Martin Ansbacher zum Eden in Ulm

"Sicherlich ist richtig, dass Lärmgrenzwerte eingehalten werden müssen, denn auch die Anliegen der AnwohnerInnen sollen und müssen berücksichtigt werden. Allerdings scheinen die Probleme aktuell in formal-rechtlichen Vorgaben und deren Handhabung zu liegen", sagt Martin Ansbacher, der für die SPD den Chefsessel im Ulmer Rathaus erobern will.

