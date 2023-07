Club Eden vor dem Aus: So reagiert die Ulmer Stadtverwaltung

Der Club Eden in der Karlstraße sucht bereits per Banner einen neuen Mieter. Das Ulmer Rathaus besteht auf ein erneutes Gutachten - eine Lärmprognose.

Klaus Erb, Besitzer und Betreiber der Kult-Bar Eden in Ulm, ist ziemlich verzweifelt. Denn aufgrund Ärger rund um die Lärmthematik misslang die Übergabe des Clubs an einen in den Startlöchern stehenden Interessenten. Das ist die Erklärung der Stadtverwaltung, warum es hakt:

"Das Cabaret Eden kann nach wie vor seinen Betrieb fortführen. Es lag und liegt keine Untersagung des Clubs seitens der Stadt Ulm vor", schreibt die Stadtverwaltung in den Sozialen Medien.

Und erklärt die Lage der Dinge so: Ende 2022 erhielt der Betreiber vom Cabaret Eden eine Gaststättenerlaubnis-Änderung von Café auf Diskothek mit der Auflage, eine rechnerische Lärmprognose vorzulegen, die alle Emissionen und Immissionen an allen Stellen berücksichtigt, nachdem das vorangegangene Lärmgutachten Werte knapp unter dem Grenzwert festgestellt hatte.

Gegen diese Auflage habe der Gaststättenbetreiber Widerspruch eingelegt, worauf das Verfahren an das Regierungspräsidium nach Tübingen ging. Dieses hat dem Anwalt des Gaststättenbetreibers inzwischen mitgeteilt, dass es dem Widerspruch nicht stattgeben und das Verfahren wieder an die Stadt Ulm abgeben werde.

Ulm verlangt zum Thema Club Eden in Ulm eine Lärmprognose

Die Stadt wird - so heißt es wörtlich - auf der Auflage, dass innerhalb einer (neu zu setzenden) Frist eine Lärmprognose zu erstellen sei, weiterhin bestehen. Dagegen könnte der Gaststättenbetreiber mit einer Klage vorgehen. Bis zu einem Abschluss des Verfahrens dürfe dieser nach wie vor seinen Club betreiben. "Die Stadt Ulm würde es sehr begrüßen, wenn die Lärmminderungsmaßnahmen umgesetzt würden. Nur dann kann der Betrieb auch wegen der häufigen Beschwerden auf Dauer stattfinden."

"Das kommt mir vor wie eine große Schikane", sagte der neue Betreiber im Wartestand Hans Patzwahl bereits der Redaktion. Wie es nun weiter geht, bleibt erst mal offen.