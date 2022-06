Ulm

18:00 Uhr

Comeback nach Corona-Pause: Das Ulmer Volksfest wird größer denn je

Das Volksfest in der Ulmer Friedrichsau kehrt zurück. Es lockt Jahr für Jahr 200.000 Menschen an. Das Oval wird in Richtung Ulmer Innenstadt heuer voll ausgenutzt.

Plus Viele Schaustellende überlebten die Corona-Krise wirtschaftlich nicht. Dennoch sind die Veranstalter in Ulm zuversichtlich. Was sie für das Volkfest im Juli planen.

Von Oliver Helmstädter

Es ist das letzte in der Region seiner Art. Und musste in den vergangenen (Pandemie-) Jahren um die eigene Existenz bangen: das Ulmer Volksfest. Doch diesen Sommer kommt die Kirmes zurück. Offenbar größer denn je. "250 Meter mehr Gaudi", versprechen die Veranstalter für die kommende Ausgabe, die von 8. bis 24. Juli stattfindet. Wie sehen die konkreten Pläne für das Fest aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen