Comedian Harmonists in Concert: Der „kleine grüne Kaktus“ begeistert bis heute

Es ist ein Phänomen: In den wenigen Jahren ihrer Existenz in den späten Goldenen 20er Jahren bis zum letzten Konzert des Berliner Vokalensembles in Deutschland im März 1934 füllten die Comedian Harmonists die Säle bei 150 Konzerten jährlich bis zum letzten Platz. Genauso bis zum letzten Platz ausverkauft war das Große Haus des Theaters Ulm beim zweiten Auftritt der „Comedian Harmonists in Concert“: Der ganz spezielle Gesangsstil, der schräge Humor und die Gassenhauer des Ensembles erreichen das Publikum auch fast hundert Jahre später.

