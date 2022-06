Comedy mit Ulan und Bator: Ein grotesker Abend im Ulmer Zelt

Lokal Ulan und Bator, die Witzbolde mit den kitschigen bunten Bommelmützen, servieren feinsten Blödsinn in der Ulmer Friedrichsau.

Für einen irrwitzigen Abend voller grotesk-komischer Ideen braucht es keine großen Kulissen: Ulan & Bator (im wahren Leben die Schauspieler Sebastian Rüger und Frank Smilgies) genügen dazu ihre grauen Anzüge und zwei Stühle. Und ja, ihre zwei kitschigen Strickmützen, die sie ganz zu Beginn des Abends „finden“ und aufsetzen, woraufhin eine frankensteinartige Transformation einsetzt.