Confiserie Reichhart schließt, Schokohaus eröffnet: Das tut sich in Ulms Süßwarenwelt

Ulm Britta Bollinger blutet das Herz: Ihre Confiserie Reichhart in Ulm am Münsterplatz muss schließen.

Plus Das traditionsreiche Schokoladengeschäft in Ulm macht zu. Nur wenige Meter davon entfernt, plant ein Unternehmer eine schokoladige Neueröffnung.

Von Oliver Helmstädter

"Es lohnt sich einfach nicht mehr." Das ist die kurze Erklärung von Britta Bollinger, warum sie die mit der Confiserie Reichhart am Münsterplatz den traditionsreichen Süßwarenladen schließt. Mit dem Namen Reichhart verschwindet ein bekannter Name aus dem Ulmer Einzelhandel: Ein fast gleichnamiger Laden in der Passage zwischen Pfauengasse und Münsterplatz schloss bereits im Frühjahr 2021. Nach 105 Jahren "bis auf Weiteres". Hinweise auf eine Wiedereröffnung gibt es nicht.

Diese Pralinen kommt aus einer kleinen Manufaktur in Lettland. Britta Bollinger besuchte die Fabrikation in einer kleinen Küche persönlich. Foto: Oliver Helmstädter

Britta Bollingers Mutter hatte die Confiserie Reichhart 1987 übernommen und zunächst im Ulmer Hafenbad geführt. Ab 1997 gehörte Bollinger mit ihrem Süßwarengeschäft zu den Erstmietern der neuen Ladenzeile Novum am Münsterplatz. Mit dem 31. März endet der Mietvertrag, vermutlich bis in den Februar hinein werde der Abverkauf laufen. "So lange, wie noch etwas da ist." Nur noch Restbestände von einer der Spezialitäten im Geschäft liegen in der Auslage: kunterbunte Pralinen einer Manufaktur aus Lettland. Umhüllt etwa mit knallblauen Sanddornblüten. 100 Gramm kosten 6,50 Euro. Andere Trüffel und Pralinen sind bereits von 13 Euro für 200 Gramm auf 8,95 Euro reduziert.

