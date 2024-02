Container-Dorf in Wiblingen: CDU will Entscheidung erneut vertagen

Die Unterbringung von geflüchteten Menschen an einem Kreisverkehr am Wiblinger Friedhof bewegt weiter: CDU/UfA-Fraktion Ulm hält die Zeit noch nicht reif für eine Entscheidung.

Angesichts eines zu knapp bemessenen Zeitplans beantragt die Fraktion die Verschiebung über die Entscheidung zur Unterbringung in Wiblingen, damit zuvor eine ausreichende Bewertung und Bürgerbeteiligung stattfinden kann. Ein Antrag wurde an Noch-OB Gunter Czisch geschickt. Der wäre bei einer Entscheidung dann nicht mehr im Amt.

Nach der Verschiebung zur Entscheidung wurde in der Sitzung des Hauptausschusses ein neuer Zeitplan beschlossen. Insbesondere die Einbindung der Wiblingerinnen und Wiblinger sollte aus Sicht der CDU/UfA-Fraktion hierdurch größere Beachtung finden. In einem Gespräch mit Vertretern der Regionalen Planungsgruppe (RPG) sollten die verschiedenen Standortmöglichkeiten diskutiert werden.

Neue Bürger-Info in Ulm-Wiblingen zum Thema Container

In Anbetracht einer weiteren Bürgerinformationsveranstaltung, die am Mittwoch, 28. Februar, geplant ist und dass das gemeinsame Gespräch zuvor stattfinden und ausgewertet werden soll, bleibt der RPG unter Berücksichtigung der aktuellen Faschingsferien (Urlaubszeit) nicht genügend Zeit, um Meinungen aus der Bürgerschaft zu den 15 möglichen Standorten – entsprechend der Bürgerbeteiligung in den Ortschaften – einzuholen und diese Vorschläge einzureichen. Zum Zeitpunkt der ersten öffentlichen Veranstaltung waren nur drei Standorte bekannt. Hierfür sollten realistisch vier Wochen Zeit eingeräumt werden.

Die Fraktion beantragt daher, die Entscheidung zur Unterbringung von Geflüchteten in Wiblingen auf die Sitzung des Gemeinderats am 24. April zu verschieben. Nur durch einen entzerrten Zeitplan könne eine reale Bürgerbeteiligung gewährleistet werden, die nicht nur den Anschein einer Alibi-Veranstaltung erwecke.

CDU/UfA aus Ulm will sich nicht um Entscheidung drücken

Wörtlich heißt es weiter im von Thomas Kienle, Karin Hartmann, Winfried Walter, Barbara Münch, Günter Zloch, Hans-Walter Roth und Wolfgang Schmauder unterschriebenen Antrag: "Wir sind uns bewusst, dass die Zeit drängt und dies zudem möglicherweise den Eindruck erwecken könnte, dass wir die Entscheidung auf unbestimmte Zeit hinauszögern und uns somit vor der Entscheidung drücken wollen würden. Dem möchten wir jedoch bereits hiermit vorab widersprechen." Die Fraktion erkenne die Notwendigkeit zur Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten an, doch dürfen nach dem ersten missglückten Aufschlag keine weiteren Zweifel mehr am Entscheidungsprozess entstehen. Alles andere würde aus Sicht der CDU/UfA den bestehenden Unmut in Wiblingen weiter befeuern und den Demokratieskeptikern in die Hände spielen. Dies könne nicht im Interesse der Verwaltung und des Gemeinderates sein. (AZ)

