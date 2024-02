Container für Geflüchtete: Stadt Ulm reagiert auf Kritik

Nachdem auf die Stadtverwaltung Kritik eingeprasselt war, weil kurzfristig 250 geflüchtete Menschen in Wiblingen untergebracht werden sollten, wird das Thema vertagt.

Aufgrund der Kritik am bisherigen Vorgehen aus der Bürgerschaft und mehrerer Anträge aus der Mitte des Gemeinderats wird die Verwaltung der Stadt Ulm laut einer Mittelung eine Entscheidung vertagen.

Zumindest der Sitzung des Hauptausschusses am kommenden Mittwoch, 7. Februar, werde es keine Beschlussfassung geben. Stattdessen will die Verwaltung lediglich einen Sachstandsbericht geben. In diesem sollen auch Prüfanträge an die Verwaltung formuliert werden. Auch ein neuer Zeitplan für den Entscheidungsprozess werde vorgestellt.

Kritik an Containern für geflüchtete Menschen in Ulm-Wiblingen

Die Fraktion der CDU im Ulmer Gemeinderat beantragte schriftlich einer Verschiebung der geplanten Entscheidung über die Aufstellung von Wohncontainern. Denn der Entscheidungszeitraum für eine derartig weitreichende Entscheidung angesichts der ökonomischen, soziokulturellen, infrastrukturellen und politischen Weiterungen sei nicht angemessen. Beim Friedhof direkt beim Kreisverkehr an der Unterkirchberger Straße ist nach Meinung der Stadtverwaltung ein geeigneter Ort für ein Container-Dorf. Eine Wahl hat Ulm nicht: Städte sind zur Aufnahme von geflüchtete Menschen verpflichtet, die nach bestimmten Quoten im Land verteilt werden (heo)