Containerdorf für Ukrainer: So leben Kriegsflüchtlinge in der Friedrichsau

Plus Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland geflüchtet sind, werden noch diese Woche in Wohnmodulen im Ulmer Osten unterkommen. Das erwartet sie.

Noch herrscht winterliche Ruhe im hinteren Bereich des ehemaligen Wohnmobilparkplatzes am Entrée der Ulmer Friedrichsau. Diese Woche wird sich das ändern, dann kehrt Leben in die kieselgrauen Container.