Ulm

vor 16 Min.

"Corona-Spaziergänge" in Ulm: Das verbietet die neue Allgemeinverfügung

Plus OB Czisch hatte sie angekündigt, nun wurde die neue Allgemeinverfügung in der Zeit der "Corona-Spaziergänge" erlassen. Das ist jetzt verboten.

Von Michael Kroha

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) hatte es in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bereits angekündigt: Aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um die "Spaziergänge" gegen die Corona-Maßnahmen werde die bereits erlassene Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht geändert, erweitert beziehungsweise verschärft. Am Donnerstag hat die Stadt Ulm das neue Papier nun erlassen und veröffentlicht. Jetzt ist klar, was alles in der Zeit der Kundgebungen montags und freitags verboten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen