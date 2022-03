Corona-Spaziergang: Teilnehmer bespuckt Autofahrer

Auf gleich zwei Kundgebungen wird in Ulm gegen die Corona-Politik demonstriert, es kommt zu Ausfälligkeiten. Einmal mehr wird der Verkehr minutenlang blockiert.

Wieder einmal haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines sogenannten Corona-Spaziergangs eine zentrale Verkehrsachse in Ulm minutenlang blockiert. Am Freitag waren an der Kreuzung Neue Straße/Glöcklerstraße mehrere Linienbusse sowie hunderte Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen, sie mussten mindestens zehn Minuten lang warten. Ein Fahrer wurde von einem Demonstranten angespuckt. Nicht nur ein Umzug war in der Stadt unterwegs.

Polizeibeamte bei Corona-Spaziergang in Ulm beleidigt

Wie die Polizei mitteilt, formierte sich eine erste nicht angemeldete Versammlung gegen 17 Uhr auf dem Ulmer Münsterplatz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen demnach durch die Ulmer Innenstadt und diesmal auch wieder durch das angrenzende Neu-Ulm. Der Versammlungszug bewegte sich regelmäßig auf der Neuen Straße, der Frauenstraße und der Olgastraße. Dabei kam es immer wieder zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 21 Uhr endete der lautstarke Umzug auf dem Münsterplatz. Die Allgemeinverfügung, die unter anderem Gesichtsmasken vorschreibt und Musik-Abspielgeräte, Essen und Alkohol verbietet, wurde mehrmals missachtet. Eine genaue Anzahl von Verstößen nannte die Polizei nicht. Neben diesen Ordnungswidrigkeiten kam es auch zu zwei schwerwiegenderen Vorfällen: Ein 29-Jähriger bespuckte einen Autofahrer und muss sich wegen Körperverletzung verantworten, ein 52-Jähriger beleidigte Polizeibeamte und wird angezeigt. Drei Personen zwischen 29 und 42 Jahren sehen Anzeigen entgegen, da sie im Verdacht stehen, während der nicht angemeldeten Versammlungen als Versammlungsleiter fungiert zu haben.

Eine zweite, deutlich kleinere und gleichermaßen nicht angemeldete Versammlung bildete sich gegen 19 Uhr am Klosterhof in Söflingen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren in der Ulmer Weststadt unterwegs, die Kundgebung löste sich ab etwa 20.45 Uhr in der Wörthstraße auf. Auf dem Münsterplatz hatten Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten ab 20 Uhr eine angemeldete Gegenversammlung abgehalten, die der Polizei zufolge ohne besondere Vorkommnisse gegen 20.45 Uhr endete. (AZ)

