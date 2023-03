„Crash! Boom! Bang!“ begeistert im Ulmer Roxy

Plus "Star Bugs Comedy" aus Bern zeigt eine vollendete Mischung aus Clownerie, Klamauk und Pantomime. Der Applaus im voll besetzten Roxy war berauschend.

Die Idee hinter „Star Bugs Comedy“ ist zwar nicht neu, sie funktioniert aber perfekt: Drei Typen, ebenso gut aussehend wie athletisch, die sich zweieinhalb Stunden lang in einer fast perfekt ausbalancierten Mixtur aus Körpercomedy, Pantomime und lebendem Comicstrip die Pointen zuspielen. Und damit sind Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel seit Jahren international erfolgreich.