Cyber-Attacke im Ulmer Norden: Das sagt die betroffene Firma Wilken

Plus Der Ulmer Software-Spezialist Wilken ist von Cyber-Kriminellen angegriffen worden. Was bislang über die Attacke bekannt ist.

Die Wilken Software Group im Ulmer Stadtteil Jungingen ist am Mittwoch Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden zur Sicherheit die Systeme heruntergefahren und das Kundenportal abgeschaltet. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten und Daten-Forensiker der Kripo waren vor Ort.