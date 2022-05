Ulm

vor 32 Min.

Czisch über Putin-Fans bei "Spaziergang": "Muss die Demokratie aushalten"

Plus Nach dem Platzverweis im Zuge eines Konflikts mit mutmaßlichen Putin-Sympathisanten ist der Bundesverdienstkreuzträger Peter Langer noch immer "fassungslos". Nun haben Polizei und der OB reagiert.

Von Oliver Helmstädter

"Ich bin immer noch wütend und fassungslos. Es war unterirdisch", sagt Peter Langer auch noch Tage nach dem Vorfall in der Ulmer Fußgängerzone. Auf der Höhe der Volksbank-Filiale in der Hirschstraße begegnete Langer nach eigenen Angaben am Freitagabend einer Gruppe von "Spaziergängern", die wie berichtet lautstark mit Trommeln und Tröten auftraten. Er habe einige von ihnen gefragt, ob sie sich nicht schämen, lauthals "Freiheit" und "Demokratie" einzufordern, obwohl sie doch ganz offensichtlich solche Aktionen machen können, weil in Deutschland Freiheit und Demokratie herrsche.

