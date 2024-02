Czisch und Albsteiger machtlos: Narren erobern das Ulmer Rathaus

Rund um das Ulmer Rathaus geht es am Gumpigen hoch her. Czisch und Albsteiger müssen dem bunten Treiben machtlos zusehen.

Zahlreiche Närrinnen und Narren haben sich am Donnerstag auf dem Marktplatz in Ulm mit Musik und Aufführungen in Stimmung für den Rathaussturm gebracht. Dann luden sie Oberbürgermeister Gunter Czisch vor ihr „hochlöbliches Gericht“. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger stand ihm als Pflichtverteidigerin zur Seite, doch es nutzte nichts: Der OB wurde „verurteilt“ und musste den überdimensionalen Rathausschlüssel bis zum Aschermittwoch an die Narren abgeben. Der guten Laune tat das keinen Abbruch.