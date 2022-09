Daniel Mauch – der letzte große Ulmer Künstler des Mittelalters

Lokal Im ausgehenden Mittelalter blühte in Ulm das Kunsthandwerk. Mit der Reformation fand diese Hochphase des künstlerischen Schaffens dort allerdings ein jähes Ende.

"Von der Partei der Ungläubigen aus seiner Heimat vertrieben." Nein, diese Zeilen stammen nicht aus den politisch aufgeladenen Glaubenskriegen des 21. Jahrhunderts, sondern aus einer der bedeutenden Zeitenschwellen unserer europäischen Geschichte, dem Übergang vom Spätmittelalter zur sogenannten Frühen Neuzeit. Das hatte auch für die Künstler in Ulm bittere Konsequenzen.