Dank Querbeat wird das Ulmer Zelt zur größten WG-Party der Stadt

Lokal Die Bonner Brasspop-Band Querbeat reißt das Ulmer Zelt mit, das Konzert wird zur Party. Auch, weil den Musikern egal ist, wo die Bühne steht.

Das dritte Lied läuft gerade, da bittet Sänger Jojo Berger das Publikum im Ulmer Zelt: "Wir brauchen eure Liebe!" Dabei sind Querbeat die Herzen längst zugeflogen, vielleicht eine halbe Minute hat das nach Konzertbeginn gedauert. Und später tun die 13 Leute aus Bonn noch einiges dafür, dass dieser Abend nicht so schnell vergessen wird. Ein Abend, den die Brasspop-Band selbst zur "größten WG-Party der Stadt" erhebt.