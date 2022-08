Darum ist der Ulmer Metzgerturm wirklich schief

Lokal Der Legende nach sollen dort einst schwergewichtige Metzger eingesperrt gewesen sein und ihn in Schieflage gebracht haben. Wie es heute in dem Turm aussieht.

Um manche der Ulmer Türme – um noch existierende wie besonders um solche wie den Grünen Turm, die es nicht mehr gibt – ranken sich wilde Geschichten. Ganz besonders zu solchen Fantasieerzählungen reizt natürlich der „schiefe Turm von Ulm“, der Metzgerturm. Auch er ist ein Turm, den Besucherinnen und Besucher nie besichtigen können. Von außen ist nicht einmal ein Zugang zu dem Gebäude erkennbar, das mit einer Abweichung von 3,3 Grad annähernd so geneigt ist wie der berühmte schiefe Turm von Pisa.