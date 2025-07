Jetzt wird konkret, wie es mit dem Donaustadion weitergeht: Der Ulmer Bildungs- sowie der Hauptausschuss haben am Donnerstag einstimmig dafür votiert, dass die Ulm Messe in Zukunft das Stadion betreiben soll. Die Bauarbeiten an der Nordtribüne werden erst nach der kommenden Saison starten.

