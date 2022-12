Das Archäologie-Wimmelbuch entführt auch ins Ulm der Vergangenheit

Plus Das Archäologie-Wimmelbuch "Komm mit in die Vergangenheit" nimmt seine Leser mit auf eine Zeitreise von Altsteinzeit bis Mittelalter. Ulm bietet den Rahmen.

Archäologinnen und Archäologen suchen unter der Erde nach Resten, die das Leben in vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden erklären können. Um Kindern diese Arbeit, die Entdeckungen und vor allem dieses Leben vor langer Zeit begreifbarer zu machen, schufen Isabelle Göntgen und David Marchal jetzt das großformatige Archäologie-Wimmelbuch Baden-Württemberg "Komm mit in die Vergangenheit!". Ulm und seine Umgebung spielen darin aufgrund der Funde der Region eine größere Rolle.