Das Beben bei der OB-Wahl in Ulm und die Frage nach dem Warum

Plus Die CDU sieht im Sieg von SPD-Mann Martin Ansbacher einen Denkzettel, für den es keine echten Gründe gibt. Der Sieger erzählt, was ihm Zuversicht gegeben hat.

Eine Wahlparty hatte die CDU ohnehin nicht geplant, am Wahlsonntag jährte sich die Ulmer Bombennacht des Zweiten Weltkriegs zum 79. Mal. An einem solchen Tag zu feiern, schien den Christdemokraten unpassend. Von Feierstimmung war nach dem Wahlabend keine Spur mehr, Amtsinhaber Gunter Czisch muss seinen Platz trotz einer Bilanz räumen, für die ihm auch sein Herausforderer Martin Ansbacher von der SPD Dank und Respekt zollte. Mit etwas Abstand gibt es neue Erklärungsansätze – und erste Hinweise, wie sich die Stadt verändern könnte.

Er habe nicht viel geschlafen, räumt Martin Ansbacher am Montag ein – und erzählt aus dem Wahlkampf. Schon vor dem ersten Wahlgang habe er viel Zuspruch bekommen und vor der Stichwahl noch mehr. Dass er eine Siegchance hat, habe er immer geglaubt, betont Ansbacher. Aber die Gespräche hätten ihm noch mehr Zuversicht gegeben. Dass er am Ende mit annähernd zehn Prozentpunkten Vorsprung gewinnen würde, überraschte den SPD-Mann aber. Seine Themen, etwa der Schwerpunkt aufs bezahlbare Wohnen, sein Stil und seine Persönlichkeit hätten die Wählerinnen und Wähler überzeugt.