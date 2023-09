Ulm

Das bewegte Leben des neuen Münster-Dekans Torsten Krannich

Plus Er liebt alte Bücher und will die Kirche im Netz präsenter machen. Der Pfarrer nennt sich einen fröhlichen Optimisten – der zunächst vor einer Hürde stand.

Von Dagmar Hub

Ein Jahr lang stand das evangelische Ulmer Dekanat leer. Seit ein paar Tagen steht nun ein neuer Name am Klingelschild. Torsten Krannich ist der Nachfolger von Ernst-Wilhelm Gohl als Dekan am Ulmer Münster. Am Sonntag, 17. September, wird er um 16 Uhr in einem Gottesdienst im Münster in sein neues Amt eingeführt.

Der Elektriker ist noch am Arbeiten in den Räumen am Grünen Hof und im Garten ist noch viel zu tun. Aber die Digitalisierung des Dekanatsgebäudes ist fertig – die Digitalisierung der Kirche und ihrer Verwaltung liegen Krannich sehr am Herzen, denn Kirche müsse auf den sozialen Kanälen sichtbar sein, sagt er: Digitalisierung als eine Art virtueller Kirchturm. Gleichzeitig stehen in seinen neuen Büroräumen bereits zahlreiche Bücher, darunter viele Schätze, Editionen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Es ist ihm wichtig, das Fundament der Kirche nie aus dem Blick zu verlieren – die alten Schriften etwa der Kirchenväter, von denen er historische Editionen besitzt. Geschichte ist ohnehin eines seiner großen Interessenfelder, sagt Krannich. Er hätte sich als Jugendlicher auch vorstellen können, Historiker zu werden.

