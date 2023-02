Ulm

vor 48 Min.

Vegane Restaurants in Ulm: Das "Bodhi" schließt – diese Optionen bleiben

Plus Bald ist das einzige vegane Lokal in Ulm Geschichte. Doch ein Kenner sagt: Es gibt andere Optionen. So sieht er die Chancen für solche Restaurants in der Stadt.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Das Wirtshaus Bodhi ist das erste und bislang einzige rein vegane Lokal in Ulm – Ende Februar wird es schließen, Betreiber Klaus Kuttner verweist auf private und geschäftliche Gründe. Ist Ulm groß genug und bereit für ein solches gastronomisches Angebot? Und was bleibt nun für Menschen, die sich ein Essen ohne jegliche tierische Produkte servieren lassen wollen? Das sagt ein Kenner der Szene.

