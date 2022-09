Ulm

vor 33 Min.

Das Bootshaus am Ulmer Donauufer ist auf Grund gelaufen

Das Restaurantschiff Bootshaus ist in Ulm auf Grund gelaufen. So niedrig ist der Pegel des Flusses.

Lokal Der Besitzer bangt aufgrund des niedrigen Donaupegels um das schwimmende Restaurant - aber nicht nur deswegen.

Von Oliver Helmstädter

Die Donau bietet dieser Tage ungewohnte Anblicke: Der Wasserstand ist so tief, dass sich auf Ulmer Seite am Gänswiesenweg in weiten Teilen auf dem früheren Donaugrund spazieren lässt. Modergeruch steigt in die Nase, einst im Fluss versenkte Einkaufswagen, Fahrräder und alte Autoreifen stechen ins Auge. Genauso wie ein Bootshaus in Schieflage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

