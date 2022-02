Das Bose-Einstein-Kondensat im Weltraum: Uni Ulm verleiht Ehrendoktorwürde

Plus Professor Hansjörg Dittus wird von der Uni Ulm geehrt. Er brachte das neue Institut für Quantentechnologien in der Ulmer Wissenschaftsstadt mit auf den Weg.

Die Universität Ulm hat ihren traditionellen "Dies academicus" gefeiert. Beim Festakt im neuen Trainingshospital "To Train U" wurde dem Physiker und ehemaligen Vorstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) Professor Hansjörg Dittus, die Ehrendoktorwürde verliehen.