Das denkt die neue Leiterin im Ulmer Hospiz über ihre Aufgabe

Plus Nach fast einem Vierteljahrhundert geht Claudia Schumann als Geschäftsleiterin in den Ruhestand. Ulrike Geiger folgt ihr und steht vor großen Veränderungen.

Von Dagmar Hub

Claudia Schumann und Ulrike Geiger sitzen auf einer hölzernen Bank und wirken wie zwei Freundinnen. Doch die eine, Claudia Schumann, verabschiedet sich als Geschäftsleiterin vom Hospiz Ulm noch in diesem Jahr in den Ruhestand. Ulrike Geiger übernimmt diese Leitung. Aktuell sind beide Frauen in einer Übergangsphase, die sie sich gewünscht hatten – die gemeinsame Zeit soll Ulrike Geiger den Start erleichtern, stehen doch große Umbauarbeiten am Hospiz an.

23 Jahre lang hat Claudia Schumann das Ulmer Hospiz geleitet, seit dem Anfang des Hospizes in festen Räumen. Und sie hat immer betont: Auch wenn die Menschen für ihre letzten Lebenstage oder -wochen ins Hospiz kommen, gehe es darum, Leben zu gestalten bis zuletzt. Darum zum Beispiel, das möglich zu machen, was die Gäste sich noch zu erleben wünschen. Das kann ein letzter Ausflug in die Eisdiele sein oder auch ein Glas Sekt morgens um neun. Genau in diesem Sinn möchte Ulrike Geiger das Hospiz weiterführen: Das Haus solle optimale Bedingungen geben, sagt sie. Mit Leben füllen es aber die Menschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

